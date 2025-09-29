Misure di incentivi per assunzioni in Italia 2024

Il panorama normativo riguardante le misure incentivanti per le assunzioni è in continua evoluzione. Recentemente, sono state apportate modifiche significative ai requisiti richiesti ai datori di lavoro per ottenere benefici, con l’entrata in vigore di nuove agevolazioni.

È utile per datori di lavoro e consulenti esaminare i vari benefici disponibili, in particolare per le assunzioni effettuate entro la fine dell’anno. Inoltre, è importante analizzare le agevolazioni per i nuovi dipendenti assunti a partire da specifiche date nel 2024, come il 1° gennaio, il 1° luglio e il 1° settembre.

Infine, vengono presentate informazioni relative alla maxi deduzione per le nuove assunzioni, un’opportunità da considerare per ottimizzare i costi del personale.