Misure della Manovra: Dal Bonus Neonati al Quoziente Familiare per le Detrazioni

Mauro Di Gregorio è un giornalista con una laurea in Scienze della Comunicazione conseguita presso l’Università di Palermo. Ha avviato la sua carriera giornalistica nel 2006, diventando professionista nel settore. Nel corso della sua esperienza, ha lavorato in diverse testate, trasferendosi da Palermo a Milano. Attualmente è parte delle redazioni di QuiFinanza e Virgilio Notizie, dove si dedica soprattutto a temi di cronaca, politica ed economia. La sua carriera è contraddistinta da un forte interesse per le notizie di rilevanza sociale e per l’analisi economica del contesto attuale.