Animali

Misure contro lupi in Italia

Da stranotizie
Sono state adottate misure di prevenzione e sensibilizzazione relative alla presenza di lupi e fauna selvatica, come cinghiali. L’ordinanza firmata dal sindaco Stefania Signorini mira a tutelare la sicurezza pubblica delle persone e degli animali domestici o da allevamento.

Le misure includono il divieto di depositare incontrollatamente fonti alimentari che possano attirare lupi o fauna selvatica nel contesto urbano, nonché l’abbandono di rifiuti organici al di fuori degli appositi contenitori. Inoltre, è obbligatorio utilizzare il guinzaglio per i cani in tutte le aree aperte e non lasciarli incustoditi o liberi di vagare in aree accessibili al lupo.

Non è consentito somministrare cibo agli animali domestici in luoghi aperti e non protetti, e bisogna eseguire la massima sorveglianza nell’alimentazione dei gatti delle colonie feline situate in area collinare, rimuovendo il cibo non consumato al termine del pasto.

In caso di avvistamenti di lupi o animali selvatici, è necessario segnalare gli eventi alle autorità competenti, non alimentare intenzionalmente gli animali selvatici e non tentare di avvicinarli. Se si verifica un avvistamento, bisogna allontanarsi e tenere l’animale nel proprio campo visivo, senza mai correre o voltare le spalle, evitando iniziative personali che possano incuriosire o aggressivi i lupi, con particolare attenzione nelle ore serali e notturne.

