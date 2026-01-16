Il Premio della Critica, assegnato dall’Associazione nazionale critici di teatro, è stato recentemente vinto dallo spettacolo “Misurare il salto delle rane”, il nuovo lavoro di Carrozzeria Orfeo, scritto e diretto da Gabriele Di Luca insieme a Massimiliano Setti. Lo spettacolo arriva oggi al Teatro Masini di Faenza e domani al teatro comunale di Cervia, sempre alle 21.

“Misurare il salto delle rane” è una dark comedy ambientata in un piccolo paese di pescatori. La storia ruota attorno a tre donne di diverse generazioni, Lori, Betti e Iris, interpretate da Elsa Bossi, Noemi Apuzzo e Chiara Stoppa, unite da un tragico lutto avvenuto vent’anni prima e ancora avvolto in un’aura di mistero. Il paese è un luogo isolato e dimenticato, circondato da un lago e da una palude minacciosa, dove una piccola comunità persiste ancorata a consuetudini superate.

Lo spettacolo vuole essere un’indagine poetica e tragicomica sulla condizione umana contemporanea, esplorando l’intimità di tre esistenze femminili che si specchiano l’una nell’altra e rifiutano etichette imposte dall’esterno. Le manifestazioni della violenza e dell’oppressione verso le donne affiorano nel tessuto sociale della comunità con modalità sottili ma pervasive, mentre i personaggi maschili incarnano quasi invariabilmente figure di minaccia o fallimento.

I biglietti per lo spettacolo sono disponibili alla Biglietteria del Masini e online su Vivaticket, con prezzi che variano da 7,50 euro per il ridotto a 15 euro per l’intero.