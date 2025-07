Misurare il benessere per una società più sana e giusta

Il tema del benessere sta acquisendo sempre più importanza nel dibattito pubblico, con l’obiettivo di costruire una società più equa e sana. Tuttavia, il concetto di benessere è complesso e va oltre la mera salute fisica e mentale, includendo elementi come appartenenza, relazioni e significato personale.

Misurare il benessere è fondamentale per orientare i cambiamenti sociali. Il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi ha aderito alla rete ASviS, che promuove la sostenibilità attraverso l’integrazione di vari indicatori, sia economici che sociali, ambientali e psicologici. La partecipazione del Consiglio ai tavoli intersettoriali su salute, educazione e lavoro rappresenta un passo decisivo verso il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030.

Iniziative come il Festival dello Sviluppo Sostenibile e il Bilancio di Sostenibilità serviranno a valutare l’impatto delle attività psicologiche in termini di benessere e responsabilità sociale. Uno degli studi più importanti, l’Harvard Study of Adult Development, dimostra che le relazioni di qualità sono strettamente collegate alla felicità e alla salute nella vita adulta.

La misurazione del benessere non è solo un aspetto tecnico; è un atto culturale e politico. Rendere visibili e misurabili i fattori che influenzano il benessere permette di ascoltarli, comprenderli e trasformarli. È essenziale che la salute mentale venga integrata in tutte le politiche pubbliche, riconoscendola come priorità fondamentale per uno sviluppo sostenibile.