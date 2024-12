Misura la pressione con accuratezza

Huawei Watch D2 segna un avanzamento significativo nel settore dei dispositivi indossabili per la salute. Caratterizzato da un design elegante e simile a uno smartwatch tradizionale, offre funzionalità avanzate di monitoraggio della salute. Il dispositivo integra uno sfigmomanometro non invasivo per la misurazione della pressione arteriosa mediante tecnologia oscillometrica e sensori di alta precisione. Il display AMOLED garantisce eccellente visibilità in tutte le condizioni di luce, mentre il sistema operativo proprietario offre un’interfaccia utente fluida e personalizzabile. Oltre al monitoraggio della salute, Watch D2 include funzioni tipiche degli smartwatch, come il tracciamento delle attività fisiche, le notifiche di chiamate e messaggi, e il controllo della musica, assicurando un’autonomia prolungata grazie alla batteria efficiente.

Il design del Watch D2 è una evoluzione rispetto ai modelli precedenti, con un aspetto sobrio e un cinturino in pelle sintetica di alta qualità. Il peso leggero lo rende comodo da indossare tutto il giorno. Nella confezione è inclusa una base di ricarica magnetica e due cinturini di dimensioni diverse. Sebbene la scocca sia in alluminio con certificazione IP68, il vetro del display è suscettibile a graffi.

Il display di 1,82 pollici ha una densità di 347 ppi, e la luminosità di picco di 1.500 nit lo rende leggibile anche sotto la luce solare diretta. Le dimensioni della cassa e il sistema di rimozione dei cinturini sono stati progettati per una facile usabilità.

Dotato di HarmonyOS 5.0, il Watch D2 offre un’interfaccia reattiva con funzioni di monitoraggio avanzate. Include un sistema di rilevamento dell’attività, una tastiera QWERTY per rispondere ai messaggi e una gestione ottimizzata della batteria. La batteria da 524 mAh garantisce circa sei giorni di utilizzo con Always-On Display attivo, estendendosi fino a dieci giorni senza questa impostazione.

Uno dei punti forti del Watch D2 è la misurazione della pressione arteriosa, che richiede precisione e coerenza. Il bracciale gonfiabile facilita le misurazioni, e i risultati sono stati confermati accurati rispetto a misuratori di pressione tradizionali.

Il Watch D2, rispetto al modello precedente, offre un design più raffinato e una durata della batteria migliorata. Con un prezzo di 379 euro, è giustificato dalla sua funzione esclusiva, mirata a chi ha problemi di pressione sanguigna.