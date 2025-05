Mistero sulle condizioni di Vittorio Sgarbi: la foto scomparsa da Instagram di Sabrina Colle

Recentemente, sui canali social ufficiali di Vittorio Sgarbi è apparsa una foto che lo ritrae di spalle affacciato a una finestra del Policlinico Gemelli, condivisa dalla sua compagna Sabrina Colle. Tuttavia, l’immagine è stata rimossa poco dopo la pubblicazione, sollevando interrogativi sullo stato di salute del critico d’arte. La ricomparsa della foto aveva inizialmente rassicurato riguardo alle sue condizioni, dopo un lungo ricovero dovuto a problemi di salute e depressione. Sgarbi, nei giorni precedenti, aveva condiviso un post dedicato a Papa Francesco e un articolo su Il Giornale, segnali interpretati come segni di miglioramento.

L’immagine misteriosa, che ritraeva solo i suoi capelli lunghi e un cappotto, non mostrava il volto di Sgarbi, lasciando supporre che fosse una scelta voluta per non mettere in evidenza i segni della malattia. La figlia di Sgarbi ha confermato che ha avuto difficoltà alimentari durante il ricovero, il che ha contribuito ad alimentare speculazioni sulla sua salute. La rimozione rapida della foto ha aumentato il mistero, con molte domande sulla sua reale condizione. Dopo le dimissioni, Sgarbi è tornato a casa, dove è assistito da Sabrina Colle e dalla sorella Elisabetta.

Ha anche annunciato il suo ritorno in pubblico alla Milanesiana e in tv su La7 con uno spettacolo dedicato a Pasolini e Caravaggio, segno di una voglia di riprendere le redini della sua vita professionale dopo la difficile esperienza sanitaria.