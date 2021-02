Nelle scorse settimane hanno iniziato a circolare diversi rumor secondo i quali Lady Gaga dal suo arrivo a Roma sarebbe stata chiusa in hotel e sui set del nuovo film di Ridley Scott. Lontani paparazzi, fan e curiosi, le voci parlavano di soggiorno blindato e pare proprio che sarà così.

“Il team della star ha richiesto che tutti i set in Italia siano ben chiusi e controllati in modo che nessun curioso possa vederla”.

Ieri la Germanotta è uscita dall’Hotel Baglioni usando una sorta di tenda per non farsi nemmeno vedere da lontano da ammiratori e paparazzi. Certo, nulla se paragonata a Taylor Swift che sembra si sia nascosta dentro ad una valigia per uscire senza essere notata dai fotografi. In ogni caso se le cose continuano così, le paparazzate di Gaga in Italia saranno rarissime e chiederle un autografo potrebbe essere impossibile.

Imagens de como foi preparada a saída de Lady Gaga do seu hotel em Roma. Foi montado pela MGM um esquema de segurança pra que nada do filme seja vazado e pra que as gravações sigam em segurança. pic.twitter.com/A7K7x0G9vb — Portal Spotigram (@Spotigram3) February 27, 2021

QUE MISTÉRIO É ESSE? Lady Gaga deixando o seu hotel em Roma hoje mais cedo. pic.twitter.com/7lHOSltp1x — Update Gaga Brasil (@updtgagabr) February 27, 2021

Lady Gaga ha lasciato il suo hotel a Roma oggi ed Ariana Grande era lì a supportarla 😍 pic.twitter.com/c0SRbnzAcM — Salvatore (@xenomythos) February 27, 2021

Fan e fotografi appostati sotto l’hotel dove soggiorna Lady Gaga.