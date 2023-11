Mistero di Anita al GF, lei svela come mai è uscita dalla casa e poi piange

Ieri per almeno un’ora e mezzo Anita Olivieri è sparita dalla diretta su Mediaset Extra. In realtà la gieffina non era proprio nella casa del Grande Fratello e l’hanno detto chiaramente gli altri inquilini. Il mistero si è infittito quando Massimiliano Varrese ha confidato a Ciro Petrone: “Non è nemmeno in confessionale e il microfono suo è qui. Non so, ho paura che sia successo qualcosa. Secondo te cosa è successo?“. Sui social i telespettatori hanno ipotizzato di tutto, da una telefonata con i familiari per motivi urgenti, a incontri di vario tipo. In realtà nulla di tutto questo è vero.

Il mistero di Anita: ecco dov’era finita.

Poco dopo essere tornata in casa, Anita ha confessato ad Angelica: “Quanto siamo stati? Un botto sono rimasta lì, vabbè ora parliamo di altro“.

Ma è solo in tarda serata che la Olivieri ha svelato il mistero sulla sua scomparsa a tempo determinato. Mentre era in giardino con Rosy Chin e Fiordaliso, Anita ha rivelato: “Vi dico tutto, ero a fare la linea della mia vita. Sì tutto il tempo in cui sono stata fuori chiusa“.

Subito dopo la ragazza è scoppiata in lacrime: “Per me è stato molto pesante. Non lo so se lo manderanno in onda lunedì o più avanti. Guardate che è stato pesantissimo e mi ha toccato nel profondo. Bello, ma io ho paura che me lo fanno fare perché fuori esco odiata, mi odiano magari. Io stanotte ho sognato il mio migliore amico che mi diceva che mi odiavano tutti. Perché io vado sempre contro Bea. Quindi loro per tirarmi su cercano di farmi conoscere per quella che sono. Io ho tanta paura per la mia famiglia, non per me. Perché io da sempre combatto con queste cose. Loro magari mi hanno fatto fare la linea per ritirarmi su per questo motivo“.