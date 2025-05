Mistero dell’omicidio di Emma Meneghetti a Milano

Il 15 maggio, in via Verro a Milano, è stato commesso l’omicidio di Emma Teresa Meneghetti, 82 anni, per mano di un ragazzo di 15 anni. La vittima, conosciuta nel quartiere Vigentino, è stata colpita alla testa con una lampada e strangolata. Le indagini suggeriscono che un litigio avvenuto mesi prima possa essere all’origine dell’aggressione. Secondo la madre del giovane, il ragazzo aveva chiesto aiuto all’anziana per scappare di casa, ma lei avrebbe rifiutato di assisterlo.

Il 14 maggio, invece di andare a scuola, il ragazzino si sarebbe recato nel condominio di Meneghetti, attendendone il ritorno a casa. Una volta entrato, ha perpetrato l’aggressione. Dopo aver confessato l’omicidio alla madre, è stata quest’ultima a contattare le Forze dell’Ordine.

Attualmente, il 15enne, proveniente da Santo Domingo e con precedenti di polizia, è stato sottoposto a interrogatorio dal pubblico ministero della Procura per minorenni di Milano e trasferito nel carcere minorile Beccaria, in attesa della convalida di fermo. Gli inquirenti continuano le indagini mentre il quartiere Vigentino esprime il suo dolore per la perdita di una figura benvoluta e di riferimento nella comunità.

Fonte: www.virgilio.it