Mistero della morte di Liliana Resinovich: dettagli sconcertanti

Il corpo di Liliana Resinovich, un’ex dipendente regionale, è stato scoperto il 5 gennaio 2022 nel bosco vicino all’ex ospedale psichiatrico di San Giovanni a Trieste, dopo la sua scomparsa avvenuta il 14 dicembre 2021. La donna, di cui si sospetta un rapporto complicato con il marito, Sebastiano Visintin, e un amico speciale, Claudio Sterpin, era stata trovata avvolta in sacchi della spazzatura, con segni attorno al collo.

Visintin, un fotoreporter in pensione, era in contatto con i giornalisti mentre la polizia effettuava il ritrovamento. Claudio Sterpin, marciatore premiato e ex amante di Liliana, ha affermato che lei voleva lasciare il marito per ricostruire la propria vita con lui. Sebastiano Visintin ha sostenuto che Liliana fosse “terrorizzata” da Sterpin e ha ipotizzato di averla accompagnata ad abortire un figlio non suo nel 1991.

Numerosi misteri circondano la scomparsa e la morte di Liliana, compresi soldi su un conto bancario e contanti trovati in casa di Visintin. La Procura ha inizialmente considerato l’ipotesi del suicidio, supportata dall’autopsia, ma nuove indagini hanno rivelato che Liliana potrebbe essere stata assassinata. La seconda autopsia ha indicato segni di strangolamento e una frattura mai segnalata prima.

Le dinamiche familiari e i rapporti di Liliana con i due uomini rimangono sotto esame, con il fratello della vittima che avanza sospetti su un possibile omicidio per motivi economici. La Procura ha richiesto l’archiviazione del caso, ma continuano a emergere nuovi dettagli che alimentano il mistero.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it