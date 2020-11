Cristiana Sinagra, ex compagna di Diego Armando Maradona e mamma di Diego Armando Junior, ieri pomeriggio si è collegata con Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 per lasciare un suo ricordo al compianto calciatore, morto qualche giorno fa per un attacco cardiaco.

Durante la telefonata la signora Sinagra si è anche sfogata contro una giornalista che a suo dire l’avrebbe registrata a sua insaputa e mandata in onda “su un’altra rete nazionale”.

“Ho deciso di parlare solo con te perché lo sai che ti voglio bene e che ci sei sempre stata per noi, anche se oggi ho scoperto che, rispondendo a un numero privato, mi è stata registrata a mia insaputa una telefonata che poi è andata in onda su un’altra rete nazionale. Questo lo trovo alquanto vergognoso perché oggi non c’è più rispetto per niente, neanche per il dolore. E questo ti posso garantire che non finirà qua perché la signora che mi ha registrato… non finirà qua sicuramente”.

Ecco il video.

Siamo al telefono con Cristiana Sinagra, mamma di Diego Armando Jr: “Abbiamo il cuore a pezzi, non ho parole per descriverti il dolore” #Pomeriggio5 pic.twitter.com/9NxQJl2oRc — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) November 26, 2020

Ex di Maradona contro una giornalista, si riferiva a La Vita in Diretta?

Come sottolineato da BubinoBlog, infatti, l’ex compagna di Diego Armando Maradona non ha mai fatto il nome della giornalista (e neanche quello della rete), ma pochi minuti prima del suo intervento a Pomeriggio 5, a La Vita in Diretta è stato trasmesso un audio di una sua conversazione telefonica effettuata con una giornalista, tale Lucilla Masucci.

Che la signora si riferisse a quella?

O qualche altra trasmissione / rete ha mandato in onda una sua telefonata?