Chi è il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip con sospetta positività al Covid-19 fra Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma?

La prima a parlare è stata Selvaggia Roma ad AdnKronos, smentendo di essere risultata positiva.

“Ho fatto il tampone prima di entrare al GF Vip e il risultato è negativo. Scoppio di salute! Basta con questa caccia alle streghe. Sembra di assistere a una caccia alle streghe; ripeto: ho fatto il tampone ed è risultato negativo. Non ho incontrato nessuno (Bettarini e Salemi, ndr) e sono stata in isolamento per almeno 15 giorni. La produzione non mi ha detto nulla su chi sia risultato positivo al Covid ora sono in isolamento per fare tutti gli accertamenti medici che mi verranno richiesti”.