Mistero a Palermo: morte di Simona Cinà in piscina durante festa

Un tragico episodio ha scosso la comunità di Bagheria, in provincia di Palermo, dove una giovane donna di nome Simona Cinà è stata trovata morta nella piscina di una villa durante una festa di laurea. L’autopsia preliminare ha escluso eventuali problemi cardiaci come causa del decesso.

Secondo le prime indagini, è emerso che nei polmoni della vittima è stata rinvenuta acqua, suggerendo un possibile annegamento. Tuttavia, non è ancora chiaro se la giovane sia finita nel fondo della piscina per malore causato da fattori naturali o a seguito di un’assunzione involontaria di alcol o sostanze stupefacenti. Su queste ultime, la Procura ha già disposto esami tossicologici per capire se qualcuno possa aver somministrato sostanze a Simona, come sospettano i familiari.

Al momento, i risultati di questi esami non saranno disponibili prima di settembre, lasciando aperte diverse ipotesi riguardo alle circostanze della morte. L’ora esatta del decesso rimane ancora da accertare. La comunità resta in attesa di ulteriori sviluppi su questo drammatico caso.