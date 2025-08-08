Mistero a Cogne: gatti scomparsi nel nulla, indagini in corso

Nelle valli di Cogne, la scomparsa di gatti domestici ha insospettito residenti e turisti, generando un clima di preoccupazione. In meno di due mesi, ben 25 felini sono stati segnalati come scomparsi, aumentando il numero delle denunce e portando la Procura di Aosta ad avviare un’inchiesta per furto.

Le prime sparizioni sono iniziate a fine giugno, nelle frazioni di Lillaz e Sonveulla. L’Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente (AIDAA) ha deciso di unirsi all’inchiesta, avvalendosi di un profiler per esaminare il contesto di queste sparizioni e delineare un identikit del possibile colpevole. Inoltre, è stata offerta una ricompensa di 1.000 euro a chi fornirà informazioni utili alle autorità.

Inizialmente, si è pensato a predatori naturali, ma due indizi sembrano riconfermare la natura dolosa delle scomparse: un collarino GPS disattivato ritrovato in un prato e due gattini morti, abbandonati in sacchetti della spazzatura. Questi elementi suggeriscono un’azione pianificata piuttosto che attacchi casuali da parte di animali selvatici.

Il sindaco di Cogne, Franco Allera, ha chiesto prudenza ai cittadini, sottolineando che le scomparse di gatti non sono insolite in estate, a causa del traffico e degli incidenti. Tuttavia, ha invitato a tenere chiusi gli animali domestici e a segnalare immediatamente le perdite.

Altre voci riguardanti un presunto lupo notturno tra le abitazioni non hanno trovato conferme. Il mistero delle scomparse continua a suscitare allerta tra i residenti, trasformando la situazione in un enigma che attira l’attenzione di chi vive nella suggestiva regione montana.