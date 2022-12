Misterioso ladro ruba tutti i regali di Natale: un video lo incastra

Credeva di farla franca ma grazie alla telecamera di sorveglianza i padroni di casa lo scoprono mentre ruba decorazioni e regali di Natale.

I padroni di casa non sapevano di aver accolto un vero e proprio Grinch nella loro abitazione, ma hanno dovuto ricredersi dopo aver visionato i filmati della loro telecamera di sorveglianza. Una mattina si sono svegliati e hanno notato qualcosa di diverso nel loro albero di Natale. I pacchetti e le decorazioni erano state portate via. Per capire cosa fosse accaduto hanno visionato i filmati della loro telecamera di sorveglianza che è riuscita a riprendere il ladro proprio mentre ruba i regali e gli addobbi. Divertiti dalla cosa hanno deciso di postare il video in rete.

Scompaiono le decorazioni e i regali da sotto l’albero ma grazie alla videosorveglianza scoprono il ladruncolo

Quella del Grinch è una favola moderna che appassiona moltissime persone. La storia racconta di un mostro peloso verde che odia il Natale e fa di tutto per poterlo rovinare. In questo caso però a prendere il posto del Grinch è sì un peloso, ma non di colore verde. Una famiglia al risveglio ha scoperto che dall’albero di Natale mancavano alcune cose e per scoprire chi fosse il misterioso ladro ha deciso di visionare i filmati della loro videocamera di sorveglianza e quello che ha scoperto li ha davvero divertiti.

Avere degli animali domestici in casa durante le feste è una vera e propria sfida. Infatti, riuscire a far convivere i propri quattro zampe con decorazioni, albero e pacchetti è davvero difficile. Sembra proprio che cani e gatti non apprezzino tutte quelle cose in giro per casa e spesso si scagliano contro tutti quegli addobbi.

Questo è proprio quello che è accaduto a questa famiglia che ha scoperto il misterioso ladro degli ornamenti dell’albero. Durante la notte il loro gatto ha deciso di vestire i panni del Grinch e di portarsi via fili e pacchetti da aprire il 25 dicembre.

@angelwingswalter Christmas with Walter #angelwingswalter #cats #cats #christmascat #christmas #BeTheReasonVisa #decoration #catsoftiktok #bigcat #fatcat #fancycat #fyp #blackfriday #catsforyou ♬ It’s Beginning to Look a Lot like Christmas – Michael Bublé

Per poter capire cosa fosse successo, la famiglia ha deciso di visionare i filmati della videocamera di sorveglianza, anche se c’erano già dei sospetti verso il micio di casa. Nel video, infatti, si vede il gatto mentre ruba i regali e le decorazioni e le porta via nascondendole. La famiglia dopo aver visto il filmato del ladro Walter in azione ha deciso di postare il video sui social e di condividere con tutti gli utenti di Tik Tok la loro divertente esperienza, trovando il supporto di moltissimi altri padroni di gatti che vivono ogni anno lo stesso identico dramma natalizio. (G. M.)