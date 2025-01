Misteriosa morte di una coppia a Gualdo Tadino: i vicini non hanno mai sentito litigi

La comunità di Gualdo Tadino è stata scossa da un presunto femminicidio-suicidio avvenuto nei pressi di Perugia. Daniele Bordicchia, 39 anni, è accusato di aver ucciso la moglie Eliza Stefania Peru, 30 anni, per poi togliersi la vita. I vicini hanno dichiarato di non aver mai percepito segni di tensione tra i coniugi, mostrando incredulità per la tragedia. Le testimonianze raccolte dai residenti, intervistati da un’emittente locale, evidenziano come nessuno abbia sentito gli spari né abbia notato liti precedenti.

La coppia, sposata il 23 maggio, aveva anche recentemente trascorso la luna di miele in Egitto. Queste informazioni sono state confermate dal sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, che ha affermato che nulla lasciava presagire un epilogo così drammatico. La tragedia si è consumata la sera di sabato 4 gennaio; la madre e la sorella di Daniele, preoccupate per la sua assenza, si sono recate a casa loro la mattina seguente, scoprendo i corpi senza vita dei due coniugi.

Secondo gli inquirenti, Bordicchia avrebbe utilizzato la sua pistola d’ordinanza per sparare prima alla moglie e poi a se stesso. I due non avevano figli e la donna era attesa al lavoro il giorno della tragedia, ma non è mai arrivata. Eliza lavorava come operatrice socio-sanitaria presso l’istituto Serafico di Assisi, mentre Daniele svolgeva la professione di guardia giurata.

Le indagini sono ancora in corso per chiarire tutte le circostanze che hanno portato a questo tragico evento. La notizia ha suscitato una forte emozione e sconvolgimento nell’intera comunità, che si trova a dover affrontare una perdita così grave e incomprensibile. Le famiglie vicine e le persone conosciute si interrogano sulla normalità che avevano percepito fino ad allora, creando un clima di incredulità e tristezza. L’auspicio è di fare chiarezza per onorare la memoria delle vittime e per prevenire futuri eventi simili.