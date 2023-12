Mister Italia, Edoardo Santini diventa prete: “Ora sono felice”

Edoardo Santini, che nel 2019 ha vinto la fascia di Mister Italia, ha annunciato che diventerà prete. Lo ha fatto con un post su Instagram e un video dove ha annunciato la decisione di iniziare la strada verso il seminario.

“In questi anni ho avuto modo di incontrare dei ragazzi che mostrandomi cosa vuol dire “essere chiesa“ mi hanno dato la forza di indagare questa domanda che mi porto dietro fin da quando ero piccolo, ma che varie paure mi impedivano di approfondire. L’anno scorso per fare un primo passo sono andato a vivere con due preti, è stata l’esperienza più bella della mia vita. Esperienza che mi ha permesso di trovare nella quotidianità la risposta che mi aspettavo scendesse dall’alto”.

Contattato da La Nazione, Edoardo Santini a domanda diretta “diventerà un sacerdote?” il modello ha risposto:

“Sono qui per scoprirlo. Ma ho fatto quel passo che mi terrorizzava, che mi impediva di essere pienamente me stesso, pronto nel caso a dire “ok, ho sbagliato“, ma quello di cui sono certo è che non mi pentirò di questo viaggio”.

Ora l’ex modello studia teologia e presta servizi a due parrocchie nella diocesi fiorentina. Il lavoro da modello, così come la passione per la recitazione e per il ballo non sono più la sua priorità.