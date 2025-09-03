25.6 C
Missione verso Gaza: parlamentari italiani a bordo della Flotilla

Un gruppo di parlamentari ed eurodeputati italiani prenderà parte alla Global Sumud Flotilla, che partirà il 7 settembre con l’intento di portare aiuti umanitari a Gaza. I membri della delegazione includono Benedetta Scuderi (Avs), Marco Croatti (M5S), Arturo Scotto e Annalisa Corrado del PD. La portavoce della delegazione italiana ha sottolineato l’importanza della partecipazione di questi politici, dichiarando che sarà un gesto simbolico significativo.

La Flotilla rappresenta una missione umanitaria di grande rilievo, e i partecipanti si impegnano a portare circa trecento tonnellate di aiuti raccolti a Genova per rompere il blocco attuale. Scotto ha espresso il suo attivismo non solo in relazione a Gaza, ma anche in merito alla militarizzazione dell’Europa, mentre Corrado si occupa di questioni ambientali e di sostenibilità. Entrambi hanno chiesto una maggiore protezione diplomatica e istituzionale per la Flotilla.

Elly Schlein, leader del PD, ha scritto una lettera alla premier Giorgia Meloni chiedendo garanzie di sicurezza per la missione, alla luce di recenti dichiarazioni del governo israeliano che minacciano i partecipanti. Schlein ha evidenziato che la Flotilla cerca di alleviare le sofferenze dei palestinesi, contrastando le azioni del governo israeliano.

Inoltre, Benedetta Scuderi, attivista ecologista ed eletta in Europarlamento, ha affermato che la missione intenta a denunciare il blocco di Gaza è essenziale per l’umanità. Marco Croatti ha dichiarato che rappresenterà le istanze della sua comunità e auspica l’attenzione delle istituzioni verso la missione umanitaria in corso. La richiesta di protezione è diventata un tema centrale, specialmente considerando le posizioni espresse da alcuni membri del governo israeliano.

