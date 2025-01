Missione Raggiunta: Musk Complimenta Bezos

Il razzo New Glenn di Blue Origin ha effettuato il suo primo volo orbitale il 16 gennaio da Cape Canaveral, segnando un importante traguardo per l’azienda fondata da Jeff Bezos. Dopo vari rinvii, la missione ha avuto come obiettivo principale il test del vettore New Glenn, dei sistemi di terra e delle capacità del Blue Ring, un trasportatore progettato per la costellazione Kuiper, la rete internet satellitare che vuole competere con Starlink di Elon Musk. Durante il lancio, il primo stadio del razzo ha raggiunto l’orbita terrestre, ma non è riuscito a atterrare come previsto sulla piattaforma Jacklyn; l’azienda prevede comunque di recuperarlo per future missioni.

Il New Glenn è un razzo riutilizzabile alto 98 metri, con un diametro di sette metri, composto da tre stadi. Utilizza metano e ossigeno liquidi nel primo stadio, mentre il secondo stadio impiega idrogeno e ossigeno liquidi. Dopo la separazione dal primo stadio, questo inizia la sua discesa verso il mare, dove al termine del volo dal lancio, dopo poco più di otto minuti, riaccende i motori per frenare la caduta e dirigersi verso una chiatta. Tuttavia, in questa missione, la manovra di atterraggio non è andata a buon fine.

All’interno del terzo stadio si trova il “Blue Ring”, un trasportatore spaziale in grado di portare fino a 3 tonnellate di carico, principalmente satelliti di comunicazione. Il Blue Ring potrà essere lanciato non solo con New Glenn, ma anche con i razzi Falcon 9 di SpaceX e Atlas V di ULA, poiché l’affidabilità di New Glenn non era garantita.

La missione di test, denominata NG-1, si è svolta presso il Launch Complex 36. L’intento di Blue Origin è di rendere New Glenn il principale vettore per i satelliti del Project Kuiper, che prevede un sistema di comunicazione satellitare simile a Starlink. Tuttavia, Musk è avanti con il suo progetto, avendo già lanciato quasi 7.000 satelliti, mentre Kuiper prevede circa 3.200 satelliti nella fase iniziale. Bezos, consapevole della competitività, ha già prenotato lanci nel 2025 con i razzi Starlink, stabilendo una situazione in cui, temporaneamente, sarà cliente di Musk.