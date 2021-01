Come ha detto la saggia Britney Spears ‘ci sono performance buone, performance ok e performance brutte’ e questo lo sa bene Monika Lewczuk (famosa in Polonia per la hit Ty I Ja). L’ex concorrente di The Voice Poland la scorsa settimana si è esibita a Miss Polonia ed ha cantato i successi di Dua Lipa. Qualcosa è andato storto (molte cose in realtà) e la performance è stata un mezzo disastro. In alcune parti Monika Lewczuk ha smesso di cantare, in altre si è inventata le parole finendo per cantare in una lingua morta (o in farfallino). Ovviamente su Twitter i telespettatori si sono scatenati con le critiche: “Sta distruggendo i pezzi di Dua Lipa”, “In che lingua canta adesso?”, “Ma cosa sta cantando? Non capisco le parole”.

ta Lewczuk aka Dua Lipa XDDDDDDD nie nadąża ze słowami — ϟ ℳ (@appoIita) January 17, 2021

Pani Monika Lewczuk właśnie profanuje piosenki Dua Lipa na Polsacie. Nawet nie zna tekstu. — vanitas vanitatum⚡ (@kejtuszek) January 17, 2021

La cantante si è scusata ed ha spiegato che quando si è accorta di aver sbagliato il testo dei brani di Dua Lipa è andata nel pallone.

“Sono a conoscenza di aver sbagliato il testo, certamente non ha influito sulla mia sicurezza e sull’essere a mio agio durante la performance. capisco quello che dite sul mio show a Miss Polonia. Però voglio dire che tratto questa cosa anche come una lezione per le apparizioni televisive future. Mi sentivo molto bene sul palco. Qualcosa non andava anche nell’audio delle auricolari, devo guardare e analizzare la performance per vedere com’è stata. È sempre difficile dire così caldo le cose. Sicuramente a un certo punto ho scordato le parole, qualcosa ho sbagliato ed è certo. Ho dimenticato il testo. Posso dire che per me è difficile valutare da cosa siano stati causati questi errori”.

Dua Lipa dopo aver visto l’esibizione di Monika…



Monika Lewczuk canta a Miss Polonia.