Zeudi di Palma è Miss Italia 2021. Capelli e occhi castani, alta 1,72, la 20enne è arrivata a Venezia con il titolo di Miss Napoli, la sua città natale. La sua vittoria l’ha dedicata alla madre e ai fratelli, “che amo da morire”.

Diplomata al liceo scientifico, studia Sociologia in università. Indipendente e determinata, si definisce una modella con la passione per il calcio, ma sa anche disegnare e suonare strumenti musicali. Considera un sogno rendere sua mamma orgogliosa di lei. In futuro progetta di concludere gli studi e di riuscire a emergere nell’ambito della moda, diventando imprenditrice. La sua aspirazione è di fare qualcosa di grande, consapevole delle sue potenzialità. Zeudi ama inoltre definirsi “movimentata e iperattiva”. Oltre a studiare, lavora in un ufficio e si dedica anche al sociale tramite un’associazione di Scampia, il quartiere da cui proviene. Nel tempo libero pratica fitness in palestra.

Eliminata in un primo momento per un errore tecnico nell’inserimento dei dati – come spiegato in diretta dall’avvocato Enzo La Rocca, legale del Concorso – Zeudi è riuscita a conquistare la fascia al fotofinish. “Quando sono stata eliminata ho avuto un attimo di esitazione. Per me è una vittoria inaspettata e davvero bella. Miss Italia è una famiglia ed è un percorso che auguro ad ogni ragazza, al di là della vittoria. Le ragazze sono state stupende e con alcune di loro è nata una bellissima amicizia che intendo coltivare e conservare”, ha detto la 20enne.

Con Zeudi di Palma, la Campania conquista il titolo per la quarta volta nella storia del Concorso. Ultima prima di lei Roberta Capua, che aveva vinto il titolo nel 1986. Un’altra campana, Daniela Ferolla, conquistò la fascia di Miss Italia 15 anni dopo nel 2001 ma, pur essendo di origini salernitane, arrivò in finale con la fascia di Miss Moda Mare Calabria, conquistata a Tropea durante le vacanze estive.

Le regioni che hanno collezionato il maggior numero di titoli in assoluto sono la Sicilia, La Lombardia e il Lazio con ben 11 Miss Italia. Seguono il Veneto con 6, il Friuli e la Calabria con 5, il Piemonte, la Toscana, le Marche e la Campania con 4, l’Emilia Romagna, la Liguria, la Sardegna e l’Umbria con 2, la Puglia e l’Abruzzo con una sola miss. Il titolo non è mai stato vinto da Basilicata, Molise e Valle d’Aosta.

“Congratulazioni a Zeudi Di Palma, vincitrice di Miss Italia 2021, orgoglio di Scampia e di tutta Napoli. Ti aspettiamo a Palazzo San Giacomo”, scrive su Twitter il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.

Si dice “orgoglioso” Nicola Nardella, presidente dell’Ottava Municipalità di Napoli (Piscinola, Marianella, Chiaiano, Scampia). Secondo Nardella “è una vittoria che rovescia gli stereotipi e l’ordine del discorso. Come Zeudi possiamo essere orgogliosi del nostro essere di Scampia, di Piscinola di Chiaiano o Marianella. Scampia è rappresentata da una ragazza molto bella, ma anche intelligente ed attenta al sociale, al suo territorio. Proviamo finalmente a dare spazio a quel racconto positivo che troppo spesso ha ceduto il passo a narrazioni tossiche”, conclude il presidente dell’Ottava Municipalità di Napoli.