Miss Italia, Susanna Russo: chi è la ballerina che ha conquistato il web con la sua coreografia

Si chiama Susanna Russo la ballerina che si è presentata alla selezioni di Miss Italia e ha conquistato (suo malgrado) il web con la sua coreografia.

Ha 24 anni, è laureata in scienze della comunicazione e da ottobre si iscriverà a un corso di Fashion Social Media Marketing. E lo farà davvero dato che il sogno di partecipare a Miss Italia si è infranto. Quest’anno, infatti, parteciperanno una Miss in rappresentanza di ogni regione d’Italia e Susanna Russo – che ha partecipato alle selezioni regionali con la fascia di Miss Piacenza 2023 – è stata eliminata.

“Sono molto soddisfatta raggiungere questo obiettivo era un mio grande sogno. Ho partecipato a un’altra selezione, a Parma, dove ho ottenuto la fascia di Miss Eurotorri, ma questa ha un sapore tutto speciale. Me la sento di più, perché Piacenza è la mia città”, aveva dichiarato dopo aver vinto la seconda fascia.

Secondo quanto riportato dal portale PiacenzaSera, Susanna Russo sta attualmente lavorando in un programma radiofonico e ama da morire la danza “classica, moderna e contemporanea”, una passione che coltiva (a suo dire) da quando aveva quattro anni.

“Mi piacerebbe riuscire ad unire questo amore per il ballo al mondo dello spettacolo. Se preferisco Heather Parisi a Lorella Cuccarini? Forse la Cuccarini. Miss Italia Era un mio grande sogno, mi ha sempre affascinato e sono contenta di aver avuto questa opportunità. Ed è stata una bella esperienza: mi sono trovata con gli organizzatori, che sono stati molto gentili, sia con le altre ragazze all’interno del gruppo. Ovvio, un po’ di competizione c’è. Io sono molto semplice, alla mano, ed è stato bello vivere questa esperienza con altre ragazze che l’hanno vissuta come me, con il sorriso”.