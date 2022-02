Il concorso di Miss Italia, mai come quest’anno bistrattato, domenica sera eleggerà la sua reginetta di bellezza che rappresenterà la ragazza più bella..dello scorso anno. A causa di alcuni casi di positività al Covid-19 fra le finaliste, infatti, la finale nazionale del concorso – che si sarebbe dovuta tenere a metà dicembre 2021 – è stata posticipata a metà febbraio.

Archiviata l’esperienza su La7 e lontantissimi i tempi di mamma Rai, Miss Italia quest’anno diventerà realtà sulla piattaforma streaming Helbiz. L’evento – condotto da Alessandro Di Sarno con Elettra Lamborghini – vedrà scendere in campo venti bellissime fra cui anche la prima reginetta incinta (di tre mesi!) e la prima reginetta lesbica dichiarata.

La futura mammina è Beatrice Scolletta, una ventiseienne di Nettuno che ha già due bambini, Leone e Vittoria (ciao, Ferragnez!). La ragazza apertamente omosessuale è invece Giulia Talia, ventiquattrenne di Roma.

“Io ho scoperto tutto all’università” – ha confessato Talia al Corriere della Sera – “Io e la mia compagna ci siamo conosciute in un locale con amici, un mese dopo eravamo a Santorini per un weekend e sette mesi dopo convivevamo. Penso di aver avuto questa consapevolezza da sempre, ma era relegata in un angolino. Sono stata fidanzata a lungo con Andrea, che ha conosciuto i miei genitori. Poi al primo anno di università mi sono accorta che gli sguardi delle ragazze mi emozionavano come quelli dei maschi, se non di più. E allora mi sono lasciata andare- Il coming out? Non è stato facile. Avevo paura di essere giudicata. Poi ho capito che siamo tutti diversi e che ci sarà sempre qualcuno per il quale non vai bene. Tanto vale vivere la propria vita come si vuole. A un certo punto ho desiderato presentare Barbara ai miei. Mia sorella Chiara, quattro anni meno di me, è stata la prima a cui l’ho confessato. Mia madre mi ha detto che lo sapeva già”.