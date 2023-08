Miss Italia, Giulia Botta: chi è la reginetta che ha fatto le flessioni sul palco

Il concorso di Miss Italia quest’anno – nonostante sia ormai totalmente irrilevante a livello mediatico – è diventato suo malgrado virale. Questo perché durante i vari concorsi regionali viene chiesto alle reginette di bellezza di “fare qualcosa”. C’è chi canta, chi suona, chi recita, chi si racconta e anche chi balla. Insomma, come dimenticarsi del vogueing di Susanna Russo. Impossibile.

A Susanna Russo oggi si aggiunge Giulia Botta che sul palco è stata chiamata a fare ben 20 flessioni con tanto di incitamento da parte delle altre reginette. “Devi arrivare a cento!” le dice il presentatore, ma alla fine ne fa solo venti e va bene lo stesso.

“Mi sono iscritta di mia spontanea iniziativa, è il mio primo concorso di bellezza e a dire il vero non me l’aspettavo di vincere. È bellissimo”. Ha dichiarato Giulia Botta al portale Il Giorno, “E’ stata stressante l’attesa dietro le quinte. Lo sono state pure le prove generali pomeridiane. Noi concorrenti eravamo tutte tese e preoccupate. Abbiamo cercato di scacciare la tensione sorridendo e tra noi è nata anche una bella solidarietà”. […] “Mi ritengo una bellezza dai canoni classici per il concorso, e forse anche questo incide. Tra prove generali e fasi di gara siamo state molte ore sui tacchi. È stata una gara tosta in cui ho battuto ragazze molto belle. Quando la presentatrice ha annunciato la mia vittoria è stata una delle fasi più elettrizzanti di quella che considero una mia vita artistica. Essere proclamate così è qualcosa di magico”.