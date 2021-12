Questo dicembre Miss Italia avrebbe dovuto eleggere la sua 82esima reginetta di bellezza, ma così non sarà. Il concorso, infatti, è stato posticipato a gennaio perché due delle finaliste sono state trovate positive al tampone del Covid.

Dopo anni su La7, in occasione dell’ottantesimo anniversario del concorso Miss Italia è tornata su Rai1, per poi sparire dalla tv l’anno successivo. L’anno scorso, causa pandemia, è stato realizzato via streaming sul sito ufficiale mentre quest’anno sarebbe dovuto approdare sul sito streaming Helbiz Live, dove vengono trasmesse tutte le partite di serie B.

Una settimana di puntate di “reality” in cui vengono mostrate tutte le Miss e la loro preparazione al concorso ed infine la finalissima condotta da Elettra Lamborghini ed Alessandro Di Sarno. Ma l’elezione (inizialmente prevista per domenica) slitterà a gennaio.

“Le ragazze sono arrivate disponendo tutte di un green pass. Ma a uno dei tamponi di controllo è emersa la positività di due di loro”. – Ha dichiarato Patrizia Mirigliani a TvBlog. – “Non ho voluto penalizzare le due ragazze e non ho voluto fare la finale di Miss Italia in una clima di tensione del genere. Su Helbiz Live comunque usciranno regolarmente le puntate. Probabilmente ne aggiungeremo anche una legata alla scelta che abbiamo fatto di rinviare la finale, del momento in cui ho comunicato alle ragazze tale decisione”.

Miss Italia, nessun costume da bagno per la finale

“Molto spesso c’è stata nell’immaginario una scissione fra il mondo delle donne e il mondo delle miss: le miss sono donne! Sono donne che vogliono mettersi in gioco in un’esperienza che rappresenta per loro un sogno, che si trasformerà poi in un ricordo da tramandare ai figli. Alle prefinali abbiamo dato alle ragazze la libertà di scegliere come presentarsi e alcune sono venute in costume. Per la finale però come lo scorso anno non ci saranno i costumi, anche perché dato il periodo sarebbe freddo (ride, ndr)”.