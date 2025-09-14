Miss Italia 2025: Porto San Giorgio tra bellezza e talento

Il concorso di Miss Italia torna in grande stile con la finale che si svolgerà al PalaSavelli di Porto San Giorgio. L’evento, in diretta su Rtv San Marino, Sky, Tivùsat, RaiPlay e Media Dab, sarà condotto da Nunzia De Girolamo. Quest’edizione punta a valorizzare non solo la bellezza, ma anche la creatività e le capacità artistiche delle partecipanti.

A presiedere la giuria c’è Francesca Pascale, affiancata da nomi celebri del mondo dello spettacolo, come Alba Parietti e Maurizio Casagrande. Quaranta ragazze, suddivise in due squadre guidate da Edelfa Chiara Masciotta e Ofelia Passaponti, si contenderanno il titolo attraverso prove di portamento, canto, ballo e recitazione. La competizione porterà a ridurre il numero di concorrenti fino a tre finaliste, culminando nella proclamazione della nuova Miss Italia.

La serata sarà arricchita da sfilate di moda, presentando le creazioni delle maison Parosh ed Ermanno Scervino. La musica avrà un ruolo centrale con artisti come Guè e Rkomi che si esibiranno sul palco, insieme a ballerini noti come Samuel Peron e Veera Kinnunen.

Questo evento non è solo un concorso di bellezza, ma un grande spettacolo popolare che combina tradizione e modernità. Patrizia Mirigliani, la patron di Miss Italia, ha espresso gratitudine ai partner e al Comune di Porto San Giorgio per il supporto e l’accoglienza ricevuta durante l’organizzazione dell’evento.