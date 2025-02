Miss Fallaci: La Gaffe della Fiction di Sangiuliano Durante il Ministero della Cultura

Rai 1 trasmette la miniserie Miss Fallaci, che esplora la giovinezza della famosa giornalista italiana Oriana Fallaci. Miss Fallaci arriva dieci anni dopo L’Oriana, la prima fiction su di lei. La miniserie è stata oggetto di una gaffe da parte dell’allora ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che, nonostante fosse già stata trasmessa, richiese una nuova serie sulla Fallaci, evidenziando la sua mancanza di informazione.

Sangiuliano, fresco di nomina, si inserisce in un dibattito culturale italiano volto a una presunta “de-sinistrizzazione”, lamentando un predominio di temi di sinistra nella cultura. Durante un’intervista, il ministro ha promettuto di chiedere alla Rai di realizzare fiction su personalità come Indro Montanelli e Oriana Fallaci. Poco si sapeva che L’Oriana era già andata in onda nel 2015, periodo in cui Sangiuliano era vicedirettore del Tg1.

La fiction del 2015 rappresentava i primi anni di carriera della Fallaci, quando lavorava per l’Europeo come cronista, con Vittoria Puccini nel ruolo principale. Miss Fallaci, invece, interpretata da Miriam Leone e diretta da diversi registi, narra gli anni in cui la Fallaci viaggia negli Stati Uniti, offrendo ritratti incisivi della società americana.

La gaffe su Oriana Fallaci è solo una delle molte di Sangiuliano, che include errori in ambito letterario, geografico e storico. Ad esempio, durante un premio letterario, dichiarò di voler “provare a leggere” i libri in gara, mentre confuse Londra con New York e fece affermazioni errate riguardo a Cristoforo Colombo. Questi incidenti hanno reso Sangiuliano una figura controversa nel panorama culturale attuale.