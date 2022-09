Misha Collins e il tweet sulle elezioni: "Ho paura. Italia, che hai fatto?"

“Ho paura”. Misha Collins, l’angelo Castiel nella serie tv Supernatural, su Twitter commenta con preoccupazione il risultato delle elezioni politiche 2022 che in Italia hanno decretato il trionfo del centrodestra guidato da Fratelli d’Italia, il partito di Giorgia Meloni. L’attore statunitense, all’anagrafe Misha Dmitri Tippens Krushnic, pubblica un messaggio in italiano dopo il voto del 25 settembre.

“Com’è possibile che il mondo sia andato così alla merda che tanti dei vostri connazionali abbiano eletto dei neo-fascisti?”, si domanda Collins, con una frase perfettamente comprensibile nonostante qualche imperfezione legata al traduttore. “Ho paura sia per l’Italia, che per l’Europa e per tutto il resto del mondo”, aggiunge. Il tweet di Collins – seguito da quasi 3 milioni di follower – ottiene oltre 10mila like e una valanga di risposte dall’Italia. Molti giustificano la preoccupazione dell’attore, quasi scusandosi per il risultato uscito dalle urne. Molti, però, giudicano inopportuno il tweet e invitano la star a guardare nel proprio giardino: “Misha io ti stimo tanto e sei uno dei miei personaggi preferiti di Supernatural, ma voi americani dovreste stare proprio in silenzio. Tra Obama, Trump e Biden quello più “pacifista” è stato Trump, è questo già fa ridere”, scrive un utente.