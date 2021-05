Sono passati 15 anni dalla scena della morte di Marissa Cooper e io sono ancora sotto choc. A distanza di più di una decade Mischa Barton ha rotto il silenzio sul suo addio a The O.C. In una nuova intervista rilasciata ad E News l’attrice ha rivelato che a spingerla ad andarsene dalla serie sono state le ottime proposte lavorative che riceveva, ma anche il brutto ambiente che c’era sul set del telefilm.

“Mi sono sempre vergognata di parlare veramente di quello che succedeva dietro le quinte perché sono sempre stata una persona molto riservata. Ora che viviamo in questa era in cui parliamo delle nostre esperienze e le donne vuotano il sacco su ciò che accade dietro le quinte e su come sono state trattate, è una cosa leggermente diversa.

C’erano persone su quel set che erano molto cattive con me. Non era l’ambiente ideale per una ragazza giovane e sensibile, che è stata anche spinta verso la celebrità. Non potevo sopportare quello che mi capitava“.

Mischa Barton e la scena finale di Marissa.

“I produttori mi hanno dato un’opzione. Mi dicevano: “Beh, vuoi che il tuo ruolo resti in bilico, per poi potenzialmente tornare in futuro in qualche bizzarro scenario o possiamo uccidere il tuo personaggio e puoi andare avanti con la tua carriera, cosa vuoi fare?” All’epoca ricevevo offerte per grandi film e dovevo rifiutarle. Il mio sogno era di ricevere quei ruoli da protagonista, quindi è quello che è successo. Sembrava che fosse la cosa migliore per me e per la mia salute mentale. Poi non mi sentivo davvero protetta dal mio cast e dalla troupe.

Come mi sentivo quando ho girato la scena finale? Un po’ sollevata, ma anche triste. Mi spiaceva salutare alcune persone che erano quasi come una famiglia, ma c’erano anche alcune cose che non erano così belle e mentirei se dicessi che mi dispiaceva lasciare anche quelle. In realtà per le cose brutte, volevo allontanarle il più possibile. Poi ero giovane, ma ero anche entusiasta di provare a fare cose nuove, e non sapevo se potevo continuare a gestire lo stress dell’ambiente in cui mi trovavo“.

Se non altro adesso sappiamo che la decisione definitiva di andarsene l’ha presa Mischa Barton.

