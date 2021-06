Miryea Stabile dopo l’esperienza a L’Isola dei Famosi è tornata a tutti gli effetti su Instagram dove ha potuto affrontare un tema molto caro ai fan della trasmissione: il peso! “Vi voglio parlare del mio peso perché un botto di ragazze sono curiose riguardo questo argomento“, ha dichiarato l’ex pupa de La Pupa e il Secchione.

Miryea Stabile ha confessato che durante tutta la sua permanenza su L’Isola dei Famosi (durata in tutto 74 giorni) il suo peso è oscillato arrivando ad un totale di – 10 kg.

“Sono partita che pesavo 64 kg e 800 grammi, dopodiché sono calata a 58 kg, poi a 54 kg, poi c’è stato un periodo in cui pesavo 50 kg! Meno 14 kg! OMG! Mai stata così magra, là neanche avevo la percezione di me stessa. Mi dicevano che io non dimagrivo mai perché ho questa costituzione che se anche perdo kg non si vede tantissimo. Alla fine sono uscita dal reality con 54 kg, quindi alla fine ho perso 10 kg“.

Non è ben chiaro quando la Stabile abbia preso quei 4 kg prima di uscire dall’Isola dei Famosi, ma ci sta la pasta vinta da Ignazio Moser per una settimana e le razioni di verdura data in dotazione ai naufraghi abbia in qualche modo ristabilito il suo regime alimentare.

L’Isola dei Famosi, Lisa Fusco attacca Miryea Stabile: “Mi copia, non avevano soldi per pagarmi e hanno preso lei” https://t.co/EP5TrqLGKu #Isola — BICCY.IT (@BITCHYFit) March 20, 2021

L’ex pupa ha poi aggiunto:

“Ma una cosa che non sapete è che prima della puntata c’erano i medici che facevano la pesa e ci controllavano i nostri pesi, ma il numero era coperto e non lo vedevamo mai. Ogni lunedì c’era questa famosa pesa ma non lo abbiamo mai visto noi, non sapevamo quanto pesavamo!”

Ecco il video: