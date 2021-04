Miryea Stabile è adorabile proprio perché le spara grosse (come quando ha detto che i serpenti volano). La vincitrice de La Pupa e il Secchione durante un momento di confessioni notturne con Elisa Isoardi e Vera Gemma, ha rivelato che Andrea Cerioli secondo lei si sarebbe invaghito della conduttrice.

“Le mie congetture sono che Gilles è un finto perbenista. Parlo a livello di quello che ho vissuto. Drusilla mi ha fatto restare male, perché è vera, però mi è scesa molto perché mi ha detto delle cose non belle. Poi ho notato una cosa particolare. Elisa, secondo me Andrea si era invaghito di te, sì dai era invaghito. Perché vedevo che ti seguiva un po’. Secondo me c’è un certo feeling tra voi due. Non dico da parte tua, ma sua, lui aveva questa cosa qui”.

La Isoardi però ha subito fermato le fantasie della collega naufraga: “No dai. Lui mi faceva ridere, è simpatico è bolognese, però no, ci mancherebbe, potrebbe essere mio figlio. Lui è molto simpatico, ma io sono nella fase in cui mi piacciono quelli grandi e lui davvero potrebbe essere un figlio per me“.

Vera ha concluso il siparietto in modo fantastico, ricordando che lei potrebbe essere la madre di tutti i suoi partner: “Tutti i miei fidanzati possono essere miei figli. Non dire queste frasi davanti a me. Ho un esercito di toy boy che potrebbe ribellarsi. A me piacciono un po’ di tutte le età, grandi e anche piccoli. Diciamo che mi innamoro della testa delle persone“.

Adoro Miryea, ma credo sia molto improbabile che Cerioli sia invaghito di Elisa, visto che è cotto della sua Arianna e addirittura le ha chiesto di renderlo padre. Insomma, non c’è trippa per gatti, e beata la Cirrincione…



Foto: Andrea Cerioli all’Isola, foto IPA