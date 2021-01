Miryea e Guidi hanno vinto la prima puntata de La Pupa e il Secchione e malgrado lui abbia già messo gli occhi su un’altra Pupa (la bella Stephanie Bellarte), i due si sono rivelati molto affiatati tanto da trionfare in (quasi) tutte le prove.

Nonostante sulla carta i due non abbiano niente in comune (lei è una influencer e lui uno studente di marketing; lei abita a Milano e lui a Prato; lei ha 22 anni e lui 20), prima di incontrarsi a La Pupa e il Secchione hanno entrambi partecipato a numerose trasmissioni, da Guess My Age a Ciao Darwin.

Miryea Stabile ha partecipato alla trasmissione di Paolo Bonolis nel 2019 nella puntata Belli contro Brutti ed è stata protagonista della prova Viaggio nel Tempo. Alessio Guidi, invece, ha preso parte alla medesima edizione ma nella puntata Cime contro Rape, prendendo parte alla prova del Genodrome.

Miryea e Guidi a Ciao Darwin:



Miryea e Guidi a La Pupa e il Secchione, le loro schede

Alessio Guidi – 20 anni, di Prato – Studente di Marketing

Elegante, educato e un po’ snob, un classico galantuomo. La sua pettinatura lo caratterizza, rendendolo un secchione 2.0. Punta a diventare ricco. Odia l’ignoranza e si irrita facilmente. Crede che l’ignoranza generi mostri ed è severo con chi sbaglia il congiuntivo. Alessio parla tre lingue ed è iscritto al secondo anno della facoltà di Economia a Parma, dove ha vinto una borsa di studio per merito. È un ragazzo determinato e sicuro di sé e chi lo conosce lo definisce “toscano d’altri tempi”, visto che, nonostante la giovane età, parla e si comporta come una persona molto più adulta.

Miryea Stabile – 22 anni, di Brescia – Ballerina e Influencer