MirtilleTouche è Martina Taglienti su Instagram: lei e Giorgia Soleri erano amiche? Il gossip

Martina Taglienti (che su Instagram si chiama MirtilleTouche) e Giorgia Soleri erano amiche? Le due fino a oggi si seguivano sui social a vicenda, ma dopo il video del bacio in discoteca la poetessa ha smesso di seguirla.

Martina Taglienti, chi è la modella che ha baciato Damiano David https://t.co/A0cGkpOCvl — BICCY.IT (@BITCHYFit) June 8, 2023

Una reazione inaspettata che ha dato il via a moltissimi film mentali. Giorgia sapeva che a Martina piaceva Damiano? Non era a conoscenza del bacio e lo ha scoperto solo tramite i social? Ha preso questo bacio come un tradimento da parte dell’ex fidanzato e dell’amica?

Come già scritto in un precedente articolo, i media non si erano accorti di nessuna crisi fra Giorgia e Damiano: l’ultima loro storia su Instagram risale allo scorso 30 maggio e fino a qualche giorno fa lei gli commentava i post. La rottura, quindi, potrebbe essere stata davvero improvvisa. Una rottura che risale a qualche giorno fa, come dichiarato dal cantante: “Io e Giorgia abbiamo deciso di lasciarci da ormai qualche giorno quindi non ci sono stati tradimenti di nessun tipo”.

Nel dubbio, come già preannunciato, Giorgia Soleri ha smesso di seguire su Instagram MirtilleTouche, mentre quest’ultima la segue tutt’ora.

Damiano dei Maneskin si bacia con una ragazza che non è Giorgia Soleri. pic.twitter.com/OQOJlFfcrT — AMICI NEWS (@amicii_news) June 8, 2023

MirtilleTouche, le sue foto di Instagram

Chi è Martina Taglienti?