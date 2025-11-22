Mirthwood: animali domestici e festival in stile medievale

Mirthwood, un gioco che riinterpreta la formula di Stardew Valley in chiave medievale, ha continuato ad aggiungere nuove funzionalità fin dal suo lancio. L’aggiornamento più recente, Foundations, include tre festività stagionali, eventi mondiali aggiuntivi e animali domestici che vanno oltre il semplice ruolo di compagni coccolosi.

Il gioco possiede tutti gli elementi fondamentali per essere considerato uno dei migliori giochi simili a Stardew Valley, come esplorazione, combattimenti, coltivazione, raccolta e relazioni sentimentali. L’aggiornamento Foundations include tre festival stagionali che si ripetono regolarmente: All Hallows Eve in autunno, il Festival dei Fiori in primavera e il Solstizio d’Estate in estate. Inoltre, sono stati aggiunti 35 nuovi oggetti esclusivi per l’evento.

Ora è possibile avere un animale domestico in Mirthwood, come gatti e cani, che possono scacciare i ratti e abbaiare ai ladri, e tutti gli animali domestici possono raccogliere automaticamente risorse. Gli incontri casuali e gli eventi mondiali mantengono il gioco vivo e imprevedibile, con 35 nuovi incontri casuali e eventi come Incursione di Banditi e Piaga dei Parassiti.

Una delle funzionalità più interessanti dell’aggiornamento è la possibilità che gli NPC muoiano se si falliscono o si ignorano missioni ed eventi importanti. In questo caso, verrà introdotto un nuovo NPC per prendere il posto del defunto. L’aggiornamento Foundations di Mirthwood è disponibile da subito e il gioco è attualmente scontato del 30% su Steam.