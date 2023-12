Mirko svela per chi prova qualcosa tra Perla e Greta: “Non posso più negarlo”

La dinamica del triangolo formato da Perla Vatiero, Mirko Brunetti e Greta Rossetti potrebbe finire presto. Il gieffino infatti pare non sia intenzionato a muoversi in nessuna direzione, ieri pomeriggio ha dichiarato che nella casa lui cercherà di prendere del tempo per sé stesso e di non avvicinarsi troppo a nessuna delle sue ex. Brunetti però durante un momento di confessioni con Vittorio ha rivelato che prova ancora qualcosa per Greta.

Mirko ha appena detto che il sentimento per Greta “vuoi o non vuoi” c’è e che sono orgogliosi tutti e 2. QUINDI PENSO PROPRIO CHE LE SETTIMANE SCORSE MIRKO ABBIA PRESO IN GIRO PERLA ! Schifo #GrandeFratello #perletti

“In questo momento ho tanta confusione. Mi devo prendere del tempo per distaccarmi da entrambe le situazioni. Altrimenti diventa tutto difficile. Questo lasciando perdere che posso avere dei sentimenti. Poi non mi viene più nulla spontaneo. Penso troppo. Nel senso che magari dico ‘no questo non lo posso fare perché c’è Perla’. Poi non voglio nemmeno essere ambiguo perché non lo sono affatto. Non voglio fare del male a nessuno. Non mi sento spensierato o fluido. Quindi per questo cercherò di stare con me stesso.

Certo, sono due situazioni diverse. Io e Greta siamo nella stessa situazione. Perché provo qualcosa, tra noi il sentimento c’è, ma vuoi o non vuoi, la situazione blocca, c’è l’orgoglio, ci sono io che mi blocco per Perla. Non posso negarlo. Per me sono tutte chiavi di lettura e non è facile affrontare. Per questo mi vedete più silenzioso. Adesso mi sento bloccato anche nel fare il caffè a una delle due. Spero che poi la situazione si sblocchi.

Poi mi dispiace se qualcuno pensa che Gre sia quello che non è. Da fuori può sembrare una ragazza superficiale ma è molto altro… affettuosa e dolce. In coppia si spende davvero tanto. Posso dire soltanto cose belle su di lei. Però vuoi o non vuoi adesso la situazione è quella che è”.