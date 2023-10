Mirko svela cosa è successo davvero con Greta: colpo di scena e “mattata”

Come annunciato giorni fa, ieri sera Mirko Brunetti ha fatto il suo ingresso al Grande Fratello. Appena entrato nella casa il ragazzo ha raccontato la sua storia post Temptation Island ad Alfonso Signorini.

“La mia relazione con Perla è finita, ma non per colpa del programma. Abbiamo vissuto insieme per tre anni e la relazione era diventata tossica. Poi è stato a Temptation Island che ho conosciuto la tentatrice. Con Greta è stata una connessione mentale, è nato tuto gradualmente. Noi ci ritrovavamo in ogni cosa. Ci siamo anche fatti un tatuaggio uguale. Alla fine non è andata benissimo. Con lei siamo entrati in una pausa abbastanza grave. Lei mi accusa di averla riempita di bugie: è successo che un paio di mesi fa cancellai un messaggio che era rivolto a Perla, era un messaggio in ambito lavorativo, quando Greta l’ha poi ritrovato e letto ha pensato male. Avrei fatto meglio a non cancellarlo visto che non c’era nulla di strano”.

Dopo la puntata i gieffini hanno chiesto al nuovo arrivato i dettagli della sua rottura con Greta (resa pubblica anche dalla ragazza). A quel punto è arrivato il colpo di scena, perché Mirko ha spiegato che in realtà lui e la Rossetti non si sono mai lasciati, ma che stanno affrontando un periodo difficile.

“Lei aveva perso la fiducia in me, così l’ho raggiunta a Cagliari. Una sera ho fatto una mattata e sono partito per andare da lei. No non vive a Cagliari, era lì con la sorella per tre giorni.

Ha messo un muro completo. Se sono single al 100%? No, non è che mi sono lasciato da pochi giorni come è stato detto. Non ci siamo proprio lasciati, è un periodo complicato. Poi vedremo come vanno le cose, per adesso però non posso dire che è finita”.