Nel cast de La Pupa e il Secchione Show ci sono sia volti noti che sconosciuti e oggi Barbara d’Urso ha rivelato l’identità di un altro dei secchioni. A far compagnia a Nicolò Scalfi ci sarà anche il bel Mirko Gancitano, fidanzato di Guenda Goria e migliore amico di Alex Belli. Carmelita ha confermato oggi a Pomeriggio 5 la presenza del ragazzo nel suo nuovo programma.

“A proposito di gelosie e di Mirko devo fare un annuncio molto importante. La busta choc è che Mirko Gancitano è ufficialmente un secchione de la Pupa e il Secchione Show. Starà chiuso per 8 settimane in una villa con le belle pupe. Lui è un ragazzo d’oro, molto studioso, ma avrà delle tentazioni. In realtà quando abbiamo fatto i provini chiediamo sempre a tutti come vanno a dormire. Le pupe tutte quante ci dicono che vanno a dormire con i completini molto sensuali. Queste si mettono a letto con pizzi e merletti. Mirko è un secchione che sta sempre a studiare, con la laurea. In ogni caso dovrà dormire con una di queste pupe”.

Guenda Goria ha ammesso di essere molto gelosa: “Sono felice per lui, ovviamente guarderò la trasmissione con molta attenzione. Io sono gelosa, però mi auguro che sarà integerrimo come sempre. Mi fido di lui, anche se un po’ di gelosia c’è ovviamente. Anche perché devo confessare una sua particolare abitudine. Il mio fidanzato a letto per dormire abbraccia chiunque abbia accanto“.

Fortunata la pupa che dormirà con Mirko…



Non soltanto Mirko Gancitano a La Pupa e il Secchione Show.

Nel cast del nuovo reality di Barbara d’Urso ci sono diversi personaggi conosciuti. Tra le pupe ci saranno Mila Suarez, Vera Miales e Paola Carsuo (che adesso è in ospedale), tra i pupi invece vedremo Francesco Chiofalo e Denis Dosio. Mentre tra i secchioni ci saranno Mirko Gancitano, Nicolò Scalfi e forse Gianmarco Onestini. In giuria invece prenderanno posto Soleil Sorge, Federico Fashion Style e Antonella Elia (che però salterà la prima puntata visto che ha il Covid).