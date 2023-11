Mirko e Perla chiariscono, lei lo mette in guardia da Greta: “Non parlo a caso”

Dopo i confronti notturni ieri al Grande Fratello Mirko e Perla si sono appartati in giardino per parlare della fine della loro storia. Il gieffino ha ricordato anche il falò di Temptation Island.

“Le mie lacrime quando abbiamo parlato in collegamento racchiudono tante cose. Io stavo male perché non abbiamo reso merito alla nostra bella storia. A me la cosa che mi è dispiaciuto di più e che mi ha fatto stare male è che per come siamo stati dopo anni di convivenza, non abbiamo portato rispetto alla nostra relazione. A quel falò di confronto mancava un pezzo e poi ci siamo solo insultati”.

Mirko e Perla si confrontano: l’opinione della Vatiero.

La nuova arrivata ha concordato con il suo ex e gli ha detto di sentirsi diversa rispetto a qualche mese fa: “A me piacevi e mi stimolavi fino all’ultimo, ma avevo qualcosa di mentale che mi rendeva non soddisfatta e frustrata. Ma io capisco anche i disagi che avevi anche te. Dovevamo prendere una decisione. Per mesi mi creavo problemi anche dove non c’erano, ero entrata in un loop. Ad oggi no, mi sento cambiata. Anzi, se penso a quelli che reputavo prima problemi tra noi mi viene da ridere. letizia stamani mi chiedeva come facevo a non infastidirmi del rapporto che hai qui con alcune ragazze. E io le ho spiegato che prima ero una pazza, più che gelosa, ma che dopo quello che ho passato sono cambiata. Adesso mi fa piacere se tu ridi, scherzi e stai bene. Se poi l’amico è un’amica va bene lo stesso, a me piace vederti ridere“.

Le parole su Greta.

Poco prima di tornare in casa con gli altri inquilini, Mirko e Perla hanno sfiorato l’argomento più spinoso, ‘Greta’. Il ragazzo ha detto: “Poi successo il caos per il fatto di Angelica, non mi aspettavo una reazione del genere“.

La sua ex ha risposto in maniera provocatoria: “Non te l’aspettavi? Fosse l’unica cosa che non ti aspettavi. Che ti devo dire di più...”. Brunetti ha chiedo: “Quindi su di lei ti sei convinta?“. E la Vatiero è stata chiarissima: “Se sono convinta di una cosa è perché so. Io fino a quando non so non parlo a vanvera. Mi sono scioccata io, pensa te“. Il 26enne ha chiuso la discussione dicendo: “Tu non hai mai parlato a vanvera, non l’ho mai detto o pensato“.