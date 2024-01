Mirko e il duro attacco di un gieffino: “Pavone che dice tante cavolate”

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello, Mirko Brunetti è tornato a puntare il dito contro Giuseppe Garibaldi, accusandolo di avere malizia nel rapporto con Perla Vatiero: “Per me sta usando Perla come una pedina. Ragiona di strategia e ha detto ‘io non mi metterei mai contro Perla’. È un giocatore e l’ha dimostrato in più occasioni. Non è un’amicizia disinteressata, in lui c’è della malizia“.

Mirko e l’attacco di Federico Massaro.

Le critiche che Mirko ha rivolto a Giuseppe non sono piaciute a Federico Massaro, che ieri pomeriggio durante una chiacchierata con Fiordaliso e Rosy ha attaccato duramente Brunetti. Il modello ha anche messo in dubbio la fiducia di Brunetti nei confronti di Perla.

“Ha detto delle ca***e, un sacco di cavolate, solo ca***e. Anche meno dai. Vuole fare il pavone adesso. È tornato a casa e ha lasciato la maturità che pensava di aver trovato insieme all’umiltà quando ha ritrovato le pa**e che qui dentro non ha mai avuto. Devo smetterla? No! Non mi è piaciuto per niente come ha trattato una persona che fino a ieri chiamava amico, come Giuseppe e fuori fa altro. Ha visto delle cose fuori? Ma no, Perla mica è cieca e poi si fida di Giuseppe. Se pensa che si può fidare di Giuseppe è vero. Lui la fa ridere e serena. Se quello dice che ama vedere Perla serena e felice, allora dovrebbe essere contento. Ha fatto una descrizione di Giuseppe sbagliata. Qui faceva il carino e coccoloso. Io voglio bene a Perla e non posso difendere lui. Dice che è maturato, ma dopo cinque anni non ha capito Perla. Fa capire che non si fida di Perla. Lei ha il suo cervello e lui deve rispettarla e avere più fiducia”.

Questo prima nomina Beatrice per i dubbi che ha sollevato sulla storia tra Paolo e Letizia e ora spara a zero su un ex gieffino per le critiche mosse a Giuseppe…