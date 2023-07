Mirko e Greta: quello che è successo dopo Temptation Island

L’ultima puntata di Temptation Island ha regalato un colpo di scena, perché Mirko e Greta sono usciti insieme dalla trasmissione. Brunetti dopo il falò di confronto con la fidanzata Perla Vatiero ha deciso di interrompere la sua relazione ed è tornato tra le braccia della tentatrice alla quale si era avvicinato nei giorni passati nel villaggio. Ma cosa è successo dopo la registrazione della puntata?

Mirko e Greta stanno insieme? La conferma dallo strano video pubblicato su Tik Tok.

A quanto pare Mirko e Greta dopo aver lasciato il reality hanno iniziato una relazione. I fan del programma mariano ne sono certi. La tentatrice in questi giorni ha caricato sul suo profilo TikTok un video con una citazione che lascia poco spazio all’immaginazione: “È mattina, stai camminando a casa tua. Il sole sta splendendo, la tua casa è piena d’amore e profuma di caffè. Ce l’avete fatta“.

Temptation Island: Perla e Igor.

A maggio Perla ha deciso di contattare la redazione di Temptation Island per dare una sterzata alla sua storia con Brunetti: “Ciao a tutti io sono Perla e da cinque anni sto con il mio ragazzo. Ho deciso di scrivere alla trasmissione perché per amore ho fatto tutto. Tra le tante cose mi sono anche trasferita da Salerno a Rieti. Ho rinunciato a tante cose, dalle amicizie, al lavoro, fino alla vicinanza alla famiglia. Però adesso la mia storia non mi rende serena come prima. Lui è sempre svogliato, apatico e sembra non avere stimoli anche quando è vicino a me e questo mi preoccupa“.

Dopo il falò di confronto disastroso con Brunetti, anche la Vatiero ha deciso di uscire dal reality con un tentatore. Stando alle segnalazioni di questi giorni anche Perla e Igor pare che stiano continuando a frequentarsi lontani dalle telecamere. La verità comunque la scopriremo stasera durante l’ultima puntata dalla nuova stagione di Temptation Island.