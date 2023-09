Mirko contro Perla: “Lei e la sua famiglia mi hanno minacciato, ecco la verità”

Mirko Brunetti dopo il confronto televisivo con Perla Vatiero è stato in silenzio, ma dopo che quest’ultima lo ha definito “pessimo e vergognoso” ha deciso di replicare con una lunga diretta su Instagram. Nel corso della diretta ha parlato di insulti, offese e addirittura minacce che Perla e un membro della sua famiglia gli avrebbero rivolto.

“Perla pensava che io stessi in silenzio, la verità è che per due mesi io e Greta siamo stati zitti. Io sono stato zitto delle minacce che mi sono arrivate perché la realtà dei fatti è questa e Greta è stata in silenzio per tutti gli insulti ricevuti”.

Mirko Brunetti è poi entrato nel dettaglio di questi insulti.

“Greta è stata definita come una T, come una E, lo raccontava ad altre persone e andava in giro a raccontare queste cose qua. Sui social ha continuato a parlare di noi. Su TikTok ha tirato una frecciatina a Greta e quando lei ha risposto Perla ha fatto una storia dicendo ‘Greta è ossessionata da me’, ma cosa dici? Io per essere minacciato di determinate cose che ho fatto? Finiscono i matrimoni e io perché a 26 anni ho preso un’altra scelta, come l’ha presa lei, che ho fatto?”

Mirko: “Un membro della sua famiglia mi ha detto che veniva a Rieti a farmi del male”

“Perla mi ha minacciato di non andare a Roma e un membro della sua famiglia ha pure perso del tempo per chiamarmi e dirmi che veniva a Rieti e mi faceva del male. Ma cosa ho fatto di male? Ho fatto quello che ha fatto lei, ovvero fidanzarsi con un’altra persona e stare meglio. Sono cose brutte quelle che sono accadute e non le ho mai dette per tutelare lei”.

Il video integrale lo potete recuperare qua sotto premendo play.

Da questa storia la Vatiero non ne esce affatto bene, anzi.