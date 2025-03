Mirko Brunetti svela la verità sulla sua relazione con Silvia Ghio

Dopo la fine della sua relazione con Perla Vatiero, Mirko Brunetti ha rivelato di avere una nuova fidanzata, Silvia Ghio, incontrata all’Accademia di recitazione di Roma. Mirko, noto per la sua partecipazione a programmi televisivi come Temptation Island e Grande Fratello, ha deciso di chiarire la situazione dopo che le voci sulla loro frequentazione avevano iniziato a circolare. La coppia è stata oggetto di attenzioni da parte dei fan, alcuni dei quali hanno espresso critiche per il rapida transizione da una relazione all’altra.

In risposta alle critiche, Mirko ha condiviso dettagli su come sia nato il legame con Silvia. Ha sottolineato che si sono conosciuti il primo giorno di Accademia e che la loro relazione è iniziata in modo naturale, dopo la sua rottura con Perla. Brunetti ha smentito le accuse di una possibile frequentazione parallela, affermando che chi lo conosce sa che ha sempre mantenuto un comportamento coerente.

In un post su Instagram, Mirko ha mostrato una foto di Silvia mentre contempla un tramonto, suscitando reazioni contrastanti tra i fan. Oltre a parlare della sua vita sentimentale, ha anche condiviso la sua passione per il teatro, descrivendo l’esperienza come una bella scoperta e sottolineando l’importanza di vivere quest’arte. Silvia Ghio, ex semifinalista di Miss Italia, è descritta come solare e determinata, con il sogno di lavorare nel mondo dello spettacolo. La loro storia d’amore ha già attirato l’attenzione del pubblico, e potrebbero presto apparire insieme sul palco.