Mirko Brunetti smonta una fake news che lo riguarda

Qualche giorno fa online si è sparsa una notizia su Mirko Brunetti che anticipava il suo rientro nella casa del Grande Fratello in qualità di ospite. “A prima firma di MondoTV24 possiamo segnalarvi il rientro di Mirko in qualità di Guest, per una settimana, dal 15 al 22 Gennaio 2024″.

Una notizia che si è però rivelata infondata, come da lui stesso confermato durante una diretta su Instagram.

“Ragazzi scusate l’orario ma sono appena tornato da Roma da una bellissima serata con gli amici. E niente, ho visto che tutti sapete che lunedì entrerò ospite in casa e mi fa sorridere perché c’è un piccolo problema: che lo sanno tutti ma io no. Perché non è così! Ed è abbastanza impossibile che qualcuno lo venga a sapere prima che lo sappia io. Vi dò una bellissima buonanotte”.

Mirko Brunetti ospite del Grande Fratello? Il pubblico lo richiede tramite un aereo e Perla Vatiero commenta l’ipotesi

Qualche giorno fa sopra la Casa del Grande Fratello è volato un aereo con uno striscione con scritto: “No Mirko no GF, Mirko ospite!”, chiedendo a gran voce il rientro di Brunetti nella Casa del GF in qualità di guest star, un po’ come successo negli anni passati per Alex Belli e Ginevra Lamborghini.

La stessa Perla Vatiero alla vista di quello striscione ha così commentato: “Secondo me succede. Quell’aereo mi puzza, io non mi sbaglio mai. Magari hanno pensato di metterlo invitato a tempo, tipo per una settimana qui dentro. Io non ce la faccio più. Guarda che è già successo, ci sono sempre stati i personaggi per qualche giorno al Grande Fratello. Magari restano una settimana o dieci giorni“.

Alla luce di quanto dichiarato dall’ex gieffino, però, questa ipotesi sarebbe (al momento) da scartare.