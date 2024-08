Mirko Brunetti single: un’ex tentatrice l’ha iniziato a seguire su Instagram

Mirko Brunetti è oggettivamente un bel ragazzo e ora che è tornato single va via come il pane. Fra le sue nuove corteggiatrici c’è anche probabilmente una nuova vippona che a settembre entrerà nella Casa del Grande Fratello: sto parlando di Maika Randazzo, ex tentatrice dell’ultima edizione di Temptation Island.

Maika, come sottolineato da Deianira Marzano, ha iniziato a seguire Mirko ma quest’ultimo (al momento) non ha ricambiato il follow. Lei ovviamente potrebbe averlo iniziato a seguire per qualsiasi motivo, ma il fatto che lo abbia fatto ora che è single fa scattare il gossip. Anche lei, dopo la chiusura della storia con Lino Giuliano di Temptation Island, è tornata single. Qualora fra i due dovesse però scattare la scintilla per lei sarebbe il secondo fidanzato di Temptation e per lui la seconda tentatrice, dopo la storia con Greta Rossetti.

Cosa non è il mondo di Maria.



Mirko Brunetti single e ferito

“La nostra storia è stata la storia di tutti perché pura, vera e sincera e ho sognato insieme ad ognuno di voi” – le parole usate da Brunetti per annunciare la fine della storia d’amore con Vatiero – “Lei rimarrà tra le persone più importanti della mia vita, sarà sempre una parte di me. Le nostre strade si dividono ma avranno sempre qualcosa da condividere come un sostegno difronte alle difficoltà che Perla potrà incontrare. La mia spalla per lei ci sarà sempre e lei lo sa bene“.

Mirko e Maika, lei non c’entra niente con la rottura con Perla

Il follow di Maika a Mirko ha già fatto indispettire le Perletti che hanno visto nella tentatrice la causa della rottura, ma così non è. A smentire è stata giorni fa la stessa Perla sottolineando che non c’è nessuna “terza persona” fra loro due. “La cosa che mi fa più male è che è stata accusata mia sorella, la persona che mi è stata accanto in qualsiasi momento. Non ha mai influenzato le mie scelte, anzi ha lasciato che sbagliassi e crescessi. […] Ripeto che la scelta è stata presa di comune accordo. Non c’entrano terze persone”.