Mirko Brunetti pronto per il trono: “Farei Uomini e Donne, chiuso con Perla”

Nei giorni scorsi diversi follower (e anche Ciro Petrone) hanno detto a Mirko Brunetti che sarebbe perfetto per il trono di Uomini e Donne. Durante la live TikTok nella quale si è parlato del possibile arrivo dell’ex gieffino alla corte di Maria De Filippi, il ragazzo è ha sorriso ed è sembrato quasi interessato. E in effetti è proprio così. Infatti in un’intervista rilasciata a Chi, il 26enne ha dichiarato che parteciperebbe al dating show di Canale 5, ma solo nelle vesti di tronista e non in quelle di corteggiatore: “Sì, lo farei, sono sincero, magari non subito. Ma lo farei solo come tronista, non come corteggiatore (ride, ndr)”.

Mirko Brunetti su Greta e Perla.

Nelle live che ha fatto dopo la sua uscita dal Grande Fratello, Mirko Brunetti ha parlato del suo rapporto con Perla e Greta: “Sono state due persone molto importanti per me. Certo, con Perla ho vissuto insieme per anni. IO e lei abbiamo una complicità pazzesca e ci capiamo su tutto“.

L’ex gieffino poi è tornato nella casa del GF per un confronto con la Vatiero e tra i due ci sono state confidenze e coccole, tanto che molti telespettatori hanno ricominciato a sperare in un ritorno di fiamma, che… spoiler: non ci sarà!

Sul settimanale Chi, il ragazzo ha detto di aver chiuso con le sue due ex fidanzate: “Con Greta? Sono successe troppe cose. Ho capito che viviamo due vite troppo diverse. Non mi è piaciuto come mi ha attaccato sua madre per difendere la figlia, ci sono rimasto male. Anche Greta ci ha messo del suo, sui social e al Gf. Da quest’estate mi ha messo troppe volte in difficoltà, ha pensato più a se stessa che alla parola “insieme”. on Greta ho chiuso perché mi ha lasciato, con Perla ho chiuso sei mesi fa, bisognerebbe ricordarlo. Ho bisogno di stare da solo per chiarirmi le idee. Voglio farmi conoscere per come sono e non per il triangolo”.