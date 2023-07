Mirko Brunetti, Perla fa delle rivelazioni molto private sul fidanzato: la rabbia di lui

Nell’ultima puntata di Temptation Island Perla Vatiero ha continuato a lamentarsi del suo fidanzato, Mirko Brunetti. Durante una chiacchierata con uno dei tentatori Perla ha svelato che anche nei momenti ‘romantici’ il suo fidanzato sarebbe noioso.

“Lui è moscio, tante volte mi fa proprio cadere le p***e. Mi pesa la situazione, perché io non sono così come lui. Se io provo noia in quella cosa dico ‘c’è qualcosa che non va’. Perché io non sono così, sono una persona focosa e passionale, piena di energie. Come vanno le cose nel privato? No le cose non sono normali soprattutto ultimamente passano anche quindici giorni. A me prende l’ansia, cioè questa cosa non mi sta bene. Se io devo pensare di stare con lui e che il suo mood è quello a me scende tutto.

Lui anche in quei momenti è così. Sì nel senso che finisce e prende subito il telefono. Poi si riveste e subito si riaddormenta. Cioè un po’ di brio, non so come devo spiegarlo. Se mi sono chiesta perché è così? Perché non ha voglia e perché è un uomo pigro e apatico. Questo è e lui non vuole proprio ammetterlo. Dà le colpe al resto, ma non a lui e a quello che fa e non fa.

Cosa mi tiene legata a lui? Sono dieci giorni che non sto con lui e posso dire che pensavo mi mancasse di più. Credevo mi sarebbe mancato molto di più e che nemmeno resistessi questi giorni. Avevo paura di soffrire di ansia e attacchi di panico. Invece no, dormo meglio qui che a casa a dire la verità”.