Mirko Brunetti Instagram, spunta una vecchia foto che fa discutere

Adesso che Temptation Island è finito c’è la corsa dei fan del programma a seguire i profili social dei protagonisti. E la ricerca più popolare è sicuramente: ‘ Mirko Brunetti Instagram ‘. Su Twitter centinaia di telespettatori stanno commentando l’account e i contenuti del ragazzo. Il 26 enne ha fatto una bella pulizia del suo profilo Instagram ed ha tenuto solo una vecchia foto in cui è in vacanza a Santorini e ieri sera ha aggiunto un carosello di tre foto con la nuova fidanzata, Greta Rossetti (ex tentatrice di Temptation Island).

Mirko Brunetti Instagram, pulizia e vecchia foto con Perla che circola sui social.

Non ci sono più scatti con Perla Vatiero, ma il ragazzo ha già aggiunto tre nuove immagini con Greta, una delle quali con il nuovo tatuaggio di coppia ben in vista: “I tuoi occhi, la mia cura“. I fan del reality mariano però hanno scoperto che in passato sia Mirko che Perla avevano condiviso su Instagram e TikTok un loro tatuaggio di coppia: “Mas Fuerte (più forti)“.

Ovviamente il nuovo tattoo fatto con una ragazza conosciuta da poco e la scoperta di quello fatto con Perla ha sfamato gli utenti di Twitter.

“Il tatuaggio uguale dopo 20 giorni che stanno insieme quando 6 mesi fa voleva sposare un’altra”. “Può anche aver cancellato tutte le foto vecchie ma abbiamo visto quelle che mettevano lui e Perla del loro tatuaggio, sarà uno abituato a fare dediche importanti”. “Io single da 6 anni. Lui dopo essersi lasciato da 15 giorni si rifidanza, conosce la famiglia di lei e si fanno un tatuaggio insieme. Boh vado in convento”. “Ma perché sul suo profilo non ci sono più foto con Perla? Anche lui a quanto pare fa parte del club dei cancellatori”. “Questo dopo anni di relazione si rimette con un’altra, si fa il tatuaggio con lei dopo un mese e si definisce innamorato di lei”.

Per Mirko è un abitudine farsi i tatuaggi con le fidanzate 💀#temptationisland pic.twitter.com/XsI9OWUeoD — la doc regna 🦋 (@n0nl0s0spiegare) July 31, 2023

Non riesco a seguire bene sto pensando a quei due che si sono fatti il tatuaggio insieme. Poche volte sono rimasto così scioccato#TemptationIsland pic.twitter.com/OoKo8W9xTY — ilMenestrelloh (Marco Marfella) (@ilMenestrelloh) July 31, 2023

PH: Mirko Brunetti Instagram