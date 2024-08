Mirko Brunetti fa una smentita e confessa di stare male per la rottura

Da giorni si rincorrono voci di una crisi tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero e poco fa lei ha annunciato la rottura. I rumor parlavano anche di dissapori tra i genitori di lei e Mirko Brunetti, ma lui ha negato tutto, intervenendo su Instagram e spiegando che il padre e la madre di Perla sono stati una seconda famiglia per lui: “Mi hanno apprezzato sotto ogni aspetto e trattato da figlio“. Una smentita in piena regola. Il ragazzo ha poi ammesso di stare male per quello che è successo con la Vatiero. A quanto pare a prendere la decisione finale è stata lei.

“Questo è un momento difficile, per me troppo doloroso nello scrivere queste cose ma è doveroso farlo. La nostra storia parte da lontano, catapultata in un mondo così strano e difficile da gestire, motivo per cui mi sono preso del tempo in silenzio, rischiando di mancare di rispetto verso chi mi sostiene ogni giorno, ma sono sicuro che capirete.

In questo percorso abbiamo davvero cercato di ripartire totalmente da zero, da quelle basi costruite nel tempo, le stesse che pensavo ci rendessero indistruttibili. Per questo è cosi difficile da accettare e da condividere sopratutto quando ami una persona incondizionatamente e torni a credere in un futuro importante. Duro da comprendere quando ti rendi conto che nulla è bastato e forse non basterà mai. In una coppia si cresce insieme condividendo sogni e ambizioni, credendo l’uno nell’altro, senza mai doversi sentire un limite o un ostacolo per la crescita personale e lavorativa, perché a quel punto puoi fare poco.

La nostra storia è stata la storia di tutti perché pura, vera e sincera e ho sognato insieme ad

ognuno di voi.

Lei rimarrà tra le persone più importanti della mia vita, sarà sempre una parte di me. Le nostre strade si dividono ma avranno sempre qualcosa da condividere come un sostegno difronte alle difficoltà che Perla potrà incontrare. La mia spalla per lei ci sarà sempre e lei lo sa bene. Tra noi ci sarà sempre un grande rispetto e il grande bene nei confronti dei suoi genitori non svanirà mai. Sono stati la mia seconda famiglia apprezzandomi sotto ogni aspetto trattandomi come fossi un loro figlio, e non smetterò mai di ringraziarli”.