Mirko Brunetti: “Ecco cosa provo per Perla dopo Temptation Island”

Mirko Brunetti è stato uno dei protagonisti indiscussi dell’ultima stagione di Temptation Island e in questi giorni – rispondendo alle domande dei follower di Instagram – ha svelato cosa prova ad oggi per Perla Vatiero.

“Voglio essere chiaro e libero di rispondere senza problemi. [Per Perla, ndr] Provo un grande bene e nel momento in cui so di aver dato tutto quello che potevo in questi cinque anni. Soltanto che cambi il modo di vedere le cose. Sono cose che non dimentichi. Momenti che non dimentichi, che lasci dentro. Li vedi in maniera diversa e diventano un bagaglio di vita, di esperienza. Ma non si può dimenticare una relazione o una persona con cui hai condiviso tanto. Cambi soltanto il modo di vedere le cose”.

E ancora:

“In realtà abbiamo deciso di vederci quasi subito dopo la fine del programma. Solo che poi sono stati cambiati i programmi, non so per quale motivo e dopo non c’è più stato modo di fare un confronto in maniera matura. Questo è. Io non ho mai avuto problemi ad avere un confronto, a parlarle. Poi non ci siamo visti ma in ogni caso abbiamo avuto dei confronti al telefono. Sia di quello che fosse successo e sia perché poi comunque l’ho aiutata in alcune cose del trasloco e del suo lavoro come è giusto che sia. Non mi sarei tirato indietro a questo. L’unica cosa è che non ci siamo visti per il semplice fatto che sono stati cambiati dei programmi, ma non so perché. Ho capito anche che non sarebbe stato un confronto face to face in maniera matura”.